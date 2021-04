Montaron "parrillada" en el techo de un submarino holandés en las costas de Inglaterra (fotos)

El portal Independent informa que la tripulación de un submarino holandés fue vista disfrutando del sol del fin de semana de Pascua y metiéndose en una barbacoa frente a la costa de Cornualles.

El marinero fue visto por lugareños con ojos de águila en la parte superior de Mount's Bay, relajándose en la superficie de la embarcación subacuática, según informó CornwallLive.

Al principio se sospechó que el barco podría ser británico, pero los detectives en línea rápidamente determinaron la verdadera identidad del submarino como un barco de motor diesel de la marina holandesa.

La tripulación del barco incluso tuiteó fotos de ellos mismos disfrutando de su comida frente a la costa y un video con música mientras los delfines nadaban junto al submarino bajo el sol abrasador.

We waved to you from Mousehole and took this photo from our balcony! pic.twitter.com/LHlwOfrFsZ

— Jane Johnson 〓〓 💙 (@JaneJohnsonBakr) April 4, 2021