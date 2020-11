"Todos los Estados reclamados recientemente por Biden serán impugnados legalmente por nosotros por fraude electoral y fraude en las elecciones estatales. Hay muchas pruebas, solo miren los medios de comunicación. GANAREMOS! América primero!", dijo en presidente Donald Trump, que se disputa la presidencia con el demócrata, Joe Biden.

Así responde Trump al proceso que considera se ha dado de manera fraudulenta.

Más temprano, el candidato por la reelección a la Casa Blanca, pidió por Twitter, y en letras mayúsculas “¡paren el conteo!”, mientras que su rival, el candidato demócrata Joe Biden, reclamó justo lo contrario, que todas las papeletas se cuenten.

En estos momentos todas las miradas están en el recuento de votos en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Arizona, estado este último donde algunos medios han proyectado una victoria de Biden, pero Trump está acortando distancias.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020