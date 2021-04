Felipe de Edimburgo: un príncipe sin reino, en conflicto con su hijo y una lealtad de piedra por la reina

Vivió una infancia pobre y en el exilio, se casó por amor pero debió aprender a vivir a la sombra de su esposa que también era la reina. Atravesó un vínculo complejo con su hijo primogénito, pero logró formar lo que nunca tuvo: una familia. Tenía 99 años. Así lo informó Infobae.

La niña Alicia era una verdadera princesa, hija del príncipe Luis de Battenberg y de la princesa Victoria de Hesse, que a su vez era hija de la princesa Alicia del Reino Unido que era la segunda hija de la Reina Victoria.

Cuando la niña Alicia comenzó a crecer, sus institutrices descubrieron que lo que sus hermanos aprendían con facilidad a ella le costaba mucho más. No era por pereza sino por una sordera congénita. Hizo de su debilidad una fortaleza. Aprendió a leer los labios y a hablar en inglés, alemán, francés y griego.

Alicia creció y se enamoró de Andrés un príncipe no salido de un cuento pero sí de Grecia. Se casaron, tuvieron cinco hijos. Pero luego de la guerra con Turquía, Andrés tuvo que exiliarse.

El príncipe derrotado y la princesa partieron o mejor dicho huyeron en un barco inglés. El hijo más pequeño, de apenas 18 meses no fue colocado en una cuna de oro sino en un cajón de naranjas. Ese niño crecería y se enamoraría de una princesa que sería reina de una de las naciones más poderosas del mundo.

Ese niño renunciaría a su apellido y aceptaría caminar siempre tres pasos por detrás de la mujer que amaba. Ese niño se convertiría en Felipe de Edimburgo, el fiel compañero de la reina Isabel, asistiría a 22219 actos oficiales, colaboraría con 780 organizaciones benéficas y al final de su vida agradecería haber tenido con su esposa lo que nunca tuvo con sus padres: una familia.

Años de juventud

Al cumplir los 12 lo anotaron en la escuela Gordonstoun, en Escocia. Pupilo, la escuela tenía más de infierno que de centro educativo. La institución sostenía que los retos físicos forjaban el carácter. Con prácticas que definían espartanas y hoy se considerarían inhumanas, los alumnos eran obligados a vestir pantalón corto todo el año, mantener las ventanas abiertas aunque afuera nevara, correr por las mañanas antes de desayunar sin importar si llovía, nevaba o granizaba para luego ducharse con agua helada.

Al terminar la escuela, Felipe se unió a la Marina Real Británica. La Segunda Guerra Mundial se vislumbraba pero todavía no era un monstruo. En el verano de 1939, Jorge VI monarca del Reino Unido visitó con sus hijas la Universidad Naval. Isabel la primogénita tenía 13 años y la llamaban Lilibet. Un cadete de 19 años, un metro ochenta y tres y una elegancia natural fue designado para entretener a la adolescente y a su hermana Margarita.

Cuando Isabel lo vio quedó deslumbrada. Pasaron el día juntos. Al despedirse ella subió al Victoria & Albert, el yate real y Felipe la siguió en un bote de remos mientras la futura reina usaba unos largavistas para no perderlo de vista.

Isabel se mostró deslumbrada por el cadete, pero él no tanto. Quizá porque ese niño que nunca se sintió amado se había convertido en un hombre amable y cordial pero que prefería esconder a mostrar, silenciar a expresar y sobre todo que confundía amor con vulnerabilidad.

Pero y a pesar de sus peros comenzó a intercambiar cartas con esa adolescente que se estaba convirtiendo en mujer y sobre todo con esa princesa que sería reina. Entonces estalló la guerra. Cinco años después se capacitó como conductora y mecánica en el Ejército. Mientras mostraba su compromiso con el país, su corazón seguía comprometido con Felipe que servía en la Marina.

El amor se expresaba mediante largas y continuas cartas. También pudieron verse en distintas ocasiones en el castillo de Windsor. Muchos observaban el idilio con desconfianza. Pasó la guerra, Isabel creció y el amor se consolidó. Jorge VI aceptó a Felipe como novio de su primogénita a regañadientes. El candidato no tenía ni tierra ni fortunas, pero contaba con una cualidad única: el amor incondicional de Isabel.

Boda Real

El 20 de noviembre de 1947, dos años después de terminada la guerra, Felipe se casaba con Isabel. El novio le regaló a su futura esposa un brazalete de diamantes diseñado por él y la promesa de dejar de fumar. Recibieron 10 mil telegramas de felicitaciones y 2500 regalos de todo el mundo que iban desde una máquina de coser hasta un caballo de carreras; una cabaña de caza en Kenia; un televisor, un juego de café de oro; un abrigo de visón; cristales y vajillas poco comunes. Isabel llevó un vestido realizado por 25 costureras y 10 bordadoras. Para dar el ejemplo pagó una parte con cupones de racionamiento. Felipe vistió su uniforme naval.

En 1949 Felipe fue enviado a Malta. El matrimonio se instaló en Villa Guardamangia. Vivían felices, sin embargo Felipe de vez en cuando mostraba que detrás de sus ademanes de caballero había un hombre de temperamento complejo. “¿Es qué todavía no es suficiente?”, protestó molesto cierta vez harto de posar para unos fotógrafos. “Felipe, solo están haciendo su trabajo. Ahora que te casaste conmigo, tendrás que acostumbrarte”, cuenta la leyenda que le respondió su mujer. Pese al mal carácter de su marido, Isabel lo amaba y él valoraba que ella por fin le daba lo que nunca había conocido: una familia.

La relación parecía armoniosa pero en 1952, Isabel tuvo que suceder a su padre. La que era princesa se transformó en reina y su marido en príncipe consorte. El problema es que Felipe descubrió que mientras su mujer reinaba, él no tenía mucho más trabajo que acompañarla como un marido ejemplar o también como un lindo adorno. Para casarse con ella debió renunciar a su religión que era la ortodoxa griega y perdió el título de príncipe de Grecia a cambio le dieron el de duque de Edimburgo.

Ya como príncipe consorte preguntó si podía quedarse en la marina y le respondieron que no. Palabras más palabras menos le informaron que debía limitarse a acompañar a la monarca calladito y modosito y siempre caminando tres pasos por detrás de su esposa. No era por patriarcado, matriarcado, machismo ni feminismo sino por algo mucho más anacrónico y rígido: por protocolo.

Si su estima andaba por el suelo quedó definitivamente pisoteada cuando supo que tanto Carlos como Margarita, llevarían el apellido de su madre: Windsor, pero no el suyo: Mounbatten. Esto provocó tal enojo que pronunció una frase que aunque no pasó a la historia hizo historia: “No soy más que una maldita ameba. Soy el único hombre en el país al que no se le permite darles su nombre a sus hijos”.

Fue entonces que Isabel comprobó que no solo era la reina de una de las naciones más poderosas de la tierra, también era la esposa de uno de los hombres más frustrados del mundo.

Por eso, cuando nacieron sus hijos Andrés y luego Eduardo, no hubo primer ministro ni protocolo que se impusiera. Llevaron el apellido de su padre y en primer lugar. Además le concedió a su marido el título de “príncipe del Reino Unido”.

En 1962 llegó a la Argentina por negocios y política. Como existían rumores de un golpe militar, el príncipe fue acogido en la estancia La Concepción, en el partido de Lobos. En el lugar conoció a su dueña, Malena Nelson, viuda de Blaquier, una mujer con una belleza de esas que dejan sin recursos. Se habló de un affaire entre ellos. Algo que Malena negó en alguna entrevista: “Lo único que me une al duque es nuestra pasión por el polo”.

Rumores de Infidelidad

Años después Concepción Cochrane de Blaquier, una de sus nietas diría que sí habían tenido un amorío. Dicen que la pasión de ambos por el polo, por los caballos y su calidad fue el punto de unión entre Malena y Felipe. De hecho, la argentina viajó a Windsor en más de una oportunidad.

Aunque nadie lo confirmó ni lo desmintió dicen que Isabel siempre supo de las infidelidades de su marido.

Incluso se arrodillaba ante su esposa si el protocolo lo exigía, todo con una sonrisa y sin perder su elegancia. Pero además Isabel lo amaba y como aseguraba cierta diva argentina “al fin de cuentas ellas son amantes y yo soy la esposa”.

Y sí quizá Felipe no le era fiel a Isabel, pero que le era fiel a la Reina no había dudas. En su vida pública participó de 22219 compromisos reales tanto que solía decir de sí mismo que era “el descubridor de placas más experimentado del mundo”.

Fuente: Infobae