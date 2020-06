Edén Pastora, ex guerrillero nicaragüense conocido popularmente como el "Comandante Cero", murió la madrugada de este martes a los 83 años en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar, en Managua a causa de una complicación derivada de una supuesta bronconeumonía, según reseñó Infobae.

Yolanda Torres, esposa del ex guerrillero confirmó la semana pasada al diario La Prensa que no es la primera vez que Pastora sufría de una bronconeumonía. el ex guerrillero permaneció durante ocho días recluido en el centro.

Es conocido por liderar en 1978 historia del comando que secuestró a un grupo de congresistas en el Palacio Nacional y obligar a Anastasio Somoza a hacer concesiones al movimiento guerrillero Frente Sandinista.

Tras el triunfo de la Revolución Sandinista fue reconocido con el título de “comandante guerrillero” y el grado militar de comandante de brigada en el Ejército Popular Sandinista. Ocupó los cargos de viceministro de Defensa y Jefe Nacional de las Milicias Populares Sandinistas.