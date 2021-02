Nada 100 metros bajo el hielo sin respirar y bate un récord

Muchas personas no pueden aguantar ni un minuto bajo una ducha fría. Mientras tanto este ruso de 40 años es la primera persona del mundo en lograr nadar 100 metros bajo el hielo sin traje de buceo ni aletas. Los representantes del libro de los récords de Rusia le entregaron un certificado que confirma su hazaña.

En la grabación se puede ver que en el hielo que cubría el estanque habían perforado varios agujeros de seguridad para que Ígor Azhikin pudiese tomar aire. Además, en el agua tendieron una cuerda que le indicaba a dónde tenía que nadar.

Realizó su hazaña el 30 de enero en la ciudad rusa de Shólkovo, situada a unos 35 kilómetros de Moscú. Aquel día hacía Lea también Cuba superó nuevamente el récord máximo diario de contagios de covid-19

Tres grados bajo cero

y la temperatura del agua era de 0,8 grados. Nada más salir del estanque, el hombre reconoció que casi no se había preparado.

"No hubo ninguna preparación. Además, ahora no estoy en muy buena forma. Es mi forma habitual, no me he preparado para esto porque de todas maneras ya podía hacerlo", señaló.

Sin embargo, agregó que en el futuro tendrá que entrenarse para marcar otros récords: de 120 metros y luego de 150 metros.

Fuente: Sputnik Mundo: noticias de última hora y de actualidad mundial