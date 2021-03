Nancy Pelosi sostiene que el TPS para venezolanos en EEUU es un «claro mensaje» a Maduro

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi aplaudió la decisión del gobierno de Joe Biden de otorgar un Estatus de Protección Temporal a los venezolanos que residen en ese país.

«Otorgar el TPS a los venezolanos que anhelan libertades democráticas en medio de una grave crisis es un acto de gran humanidad y necesidad», dijo Pelosi.

La dirigente demócrata señaló que «esta acción tan esperada envía este mensaje claro a Maduro y al mundo: estamos con el pueblo venezolano».

Granting #TPS status to Venezuelans yearning for democratic freedoms amid dire crisis is an act of great humanity and necessity. This long-overdue action sends this clear message to Maduro and the world: we stand with the Venezuelan people.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 9, 2021