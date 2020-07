Más de 500 venezolanos varados en España expresaron su necesidad por un vuelo de repatriación luego de haber llegado al país hace más de 180 días.

Luego de superar cuatro meses de confinamiento y salir ilesos del virus de Covid-19, los connacionales piden desesperadamente poder regresar a Venezuela.

Las condiciones en las que se encuentran

Una cama cómoda es uno de sus anhelos; llevan semanas durmiendo en colchonetas de hacer yoga, sobre la acera que divide el Aeropuerto de Barajas con la central de taxis.

Llegaron hasta allí cuando se vieron en la imposibilidad de seguir hospedados en casa de conocidos o de pagar noche tras noche una habitación de hotel.

Así mismo, el pasado domingo 12 de abril se reunieron para firmar cartas dirigidas a la Unión Europea, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada Venezolana y a las autoridades del Aeropuerto, con el fin de lograr que algún miembro de estas entidades se apersone en el lugar.

“No queremos que nos regalen nada, nosotros ya teníamos vuelos de regreso pagados” afirman mientras cansados de la situación conversan sobre posibles soluciones.

Hay adultos mayores con diversas condiciones, y niños que están pasándola muy mal.

Agradecen no estar en invierno, ya que las bajas temperaturas les haría más difícil dormir a la interperie, sin embargo, el calor veraniego de Madrid no les da tregua y les recuerda cada día que están varados en una ciudad que no es la de ellos.

Algunos testimonios

Zory Hildalgo afirma que son inhumanas las condiciones en las que están viviendo.

“Nos bañamos de noche con una tacita y secamos el baño con una escoba y un coleto”, señaló Hidalgo.

Así mismo lo afirma Rodolfo Zambrano, quien entre lagrimas le pide que al Rey Felipe VI o al Presidente Pedro Sanchez, que ante la imposibilidad de irse a Venezuela les permitan ingresar al baño del Aeropuerto.

Eleazar Sequira, otro venezolano en las mismas condiciones que el resto afirma, que el total de los varados se encuentran sanos y no han presentados síntomas de Covid-19, por lo que pide una pronta solución ya que no tienen dinero para permanecer un día más allí.