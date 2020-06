PP y Vox contra el Gobierno español pero con estrategias diferentes

Los partidos de oposición al Gobierno español están claros que deben permanecer en la ofensiva contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero se han trazado vías diferentes Cada una de las organizaciones toman distintas estrategias.

Después que los partidos del centroderecha se han difuminado. El caso de Ciudadanos es el más obvio. Inés Arrimadas dio un volantazo hacia el centro y está alcanzando pactos con el Gobierno español. Ahora solo quedan en la vanguardia de la oposición el Partido Popular (PP) y Vox.

Los partidos liderados por Pablo Casado y Santiago Abascal están tratando de diferenciarse entre sí. Los primeros se marcan como objetivo liderar la respuesta política en el Parlamento, mientras que los segundos quieren capitanear el arrebato y la presión de las protestas callejeras y la acción ante los tribunales de justicia, apunta un análisis publicado en El Mundo.

El PP y Vox llevan tiempo queriendo separarse y marcar distancias, en paralelo a los ataques de la izquierda -especialmente el PSOE, que trata de hacer ver que son lo mismo-. Ambas formaciones hacen una lectura similar de la acción del Gobierno, de sus errores en la gestión de la crisis del coronavirus o del riesgo de ciertas políticas. Sin embargo, optan por descargar su ofensiva de oposición y desgaste desde planos diferentes.

Mismo fin, diversos caminos

"La calle es la mayor diferencia", afirman fuentes del PP. "Vox lo ha exagerado todo y ha seguido haciendo manifestaciones. Nosotros las manifestaciones las hacemos en el Parlamento. Ése es el mayor exponente de lo que es uno y es otro", subrayan.

"Desde Vox siempre se ha reprochado al PP haber abandonado las calles frente a la izquierda, igual que las batallas ideológicas, y se ha presumido de haber sido claves para encabezar la respuesta civil al independentismo catalán", sostiene el trabajo del medio español firmado por Álvaro Carvajal y Juanma Lamet.

"La movilización pacífica en las calles es un recurso legítimo que la derecha hacía años que no usaba. La usamos con gran éxito, como se vio en la marcha en coche", señalan fuentes de la dirección de Vox, que apostillan que el PP "no se moviliza, no sale a la calle y no confronta.

Frente a esta hiperactividad en la calle, el tradicional PP trata de diferenciarse del insurgente Vox haciendo gala de ser "el partido de la gestión económica" y de la experiencia de Gobierno.

Por ejemplo, en cuanto al ingreso mínimo vital, medida estrella del Gobierno, Vox la rechaza y usa la inmigración para criticarla, mientras que el PP la avala, pero duda si apoyarla o abstenerse por aspectos técnicos: quiere que todas las regiones la gestionen.

El PP y Vox andan juntos, pero no revueltos.