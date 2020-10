ONU aplaude decisión de la fiscalía de imputar a implicados en la muerte del Capitán Acosta Arévalo

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos aplaudió que el régimen de Nicolás Maduro impute a los militares implicados en la muerte del capitán Acosta Arévalo.

A través de su cuenta de Twitter, la ONU consideró los hechos de la imputación como "pasos en la dirección en la lucha contra la tortura". En este sentido, alentó a régimen a buscar medidas que permitan erradicar la tortura del país y garantizar justicia para las víctimas.

#Venezuela: Yesterday's torture charges against two military officers in relation to the killing of Captain Acosta Arevalo are steps in the right direction in the fight against torture. We encourage Venezuela to take further measures to eradicate torture & ensure accountability.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 23, 2020