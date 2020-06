ONU pide investigar la violencia policial en EEUU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), instó a investigar los casos de violencia policial, que se han desatado en los últimos días en Estados Unidos. Esto, durante las manifestaciones por la muerte de George Floyd. Además, la organización también pidió atención a los ataques a varios periodistas que cubrían los hechos.

Tras los últimos casos de violencia policial, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, reiteró que "todos los casos tienen que ser investigados".

Según lo reseñado por EFE, el portavoz aseguró que es necesario que los agentes policiales en todo el mundo, reciban una formación adecuada sobre derechos humanos. También, insistió en la inversión de apoyo social y psicológico para la policía. Esto, con el propósito de que puedan realizar correctamente su trabajo de proteger a la comunidad.

Sin embargo, sobre las protestas y disturbios registrados en EEUU, el funcionario de la ONU dijo que “las quejas deben ser escuchadas, pero deben expresarse de forma pacífica. Las autoridades deben mostrar contención en la respuesta a los manifestantes”.

Sobre las agresiones a periodistas en manos de efectivos policiales, Dujarric aseveró que también son investigados esos casos. Asimismo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció a través de su cuenta en Twitter sobre el tema.

"Cuando los periodistas son atacados, las sociedades son atacadas. Ninguna democracia puede funcionar sin libertad de prensa. Ni ninguna sociedad puede ser justa, sin periodistas que investiguen las malas prácticas y se enfrenten con la verdad al poder", escribió.

