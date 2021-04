La tarde de este viernes, 2 de abril, se registró una situación irregular en el Capitolio de Estados Unidos (EE.UU.), cuando un carro impactó en contra de una de las barreras de la entrada. Las primeras informaciones indican que hay dos personas en el suelo, pero todavía no se ha informado de heridos o fallecidos en el incidente.

La periodista del medio de comunicación Fox News, Jacqui Heinrich apuntó que un vehículo se "estrelló en contra de la barrera". Asimismo, apuntó que hay dos personas en camillas, a la vez que publicó un video en donde se pueden observar varias patrullas y ambulancias en las inmediaciones.

Varias fuentes exponen que las autoridades cerraron el Capitolio y solicitaron a las personas que se alejaran de las ventanas. Supuestamente, las fuerzas de seguridad detectaron una "supuesta amenaza externa" en el edificio, de manera que procedieron a pedir a quienes estaban dentro del edificio que buscaran refugio.

"Estamos encerrados. En los altavoz anuncian una amenaza a la seguridad externa, manténgase alejado de las ventanas, no entre ni salga. Puedo escuchar sirenas”, apuntó Heinrich.

La Policía del Capitolio indicó que dos de sus miembros fueron embestidos por el vehículo que impactó en contra de las barreras. En tal sentido, las autoridades precisaron que los agentes están heridos por el incidente, mientras que un sospechoso se mantiene en custodia.

Dos agentes dijeron a la agencia de noticias AP que un oficial estaba en estado grave, mientras que el conductor estaba en estado crítico tras recibir varios disparos.

Por otra parte, mientras que se registraba la situación en la barricada norte del complejo, un helicóptero se dirigió al Capitolio y aterrizó en sus jardines, aunque no hay más información al respecto.

El portavoz de los Bomberos de Washington, Vito Maggiolo, informó que están respondiendo a un "tiroteo" en la barricada norte. Asimismo, precisó que hay indicios de que trasladarán pacientes, aunque en ninguno de los videos publicados hasta ahora se escuchan disparos.

El 6 de enero un grupo de partidarios del entonces presidente Donald Trump asaltó el Capitolio, mientras se hacía la verificación de los resultados electorales. La situación terminó generando decenas de detenidos, heridos y cinco fallecidos, después de una tarde de violencia en el Legislativo estadounidense.

Appears that a car smashed into the barrier. Two people are on stretchers. Can’t see whether it’s an officer or civilian pic.twitter.com/Ud5WYGyKFu

— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021