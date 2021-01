Paris Hilton se somete a un tratamiento de fertilidad. La socialité Paris Hilton dio a conocer el inició del tratamiento de fecundación in vitro (FIV) con su novio Carter Reum, admitiendo que el proceso ha sido “difícil”.

Asimismo, para poder cumplir su sueño de ser madre. La heredera del imperio hotelero Hilton, quien es pionera en el rentable sector de los programas de telerrealidad; con el exitoso espacio ‘The Simple Life’, ha revelado que ya se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad, concretamente de fecundación in vitro, que le ha sido recomendado nada menos que por su buena amiga Kim Kardashian.

“Fue Kim la que me habló de estos métodos. Estoy muy contenta de que me asesorara al respecto y de que me presentara a su propio médico”, señaló.

Tratamiento de fertilidad

Según la heredera, de 39 años, comenzó a investigar el tratamiento de fertilidad porque era “la única forma” en la que podía asegurarse de tener “gemelos que fueran un niño y una niña”.

Es importante destacar que La selección de sexo durante la FIV está permitida en los Estados Unidos, pero no está permitida en el Reino Unido y otros países.

Posteriormente, la socialité conversó sobre su entusiasmo en cuanto a la elección de sus óvulos competentes para la fecundación. Aunque Paris reconoce que es un proceso largo, tiene toda la buena energía posible para realizarse su tratamiento.

“Es una labor bastante dura, pero sabía que merecería la pena. Lo he hecho dos veces y Carter ha estado conmigo en todo momento. Es algo que estamos haciendo juntos, la verdad es que soy afortunada de tener a Carter, quien que me apoya tanto y que me hace sentir como una princesa en todo momento. Así que las cosas no van tan mal”, concluyó Paris Hilton.

