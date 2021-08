Paul Farthing, el veterano británico que intenta salvar a 200 perros y gatos de Afganistán

En medio de la situación violenta de Afganistán, Paul Farthing, un marine británico, no escatima en esfuerzos para rescatar a 200 perros y gatos del país.

Al mando de la ONG Nowzad, el veterano de guerra partió ayer hacia el Aeropuerto de Kabul junto a una comitiva de 25 miembros.

De acuerdo con medios locales, Farthing y sus colaboradores fueron retenidos por más de una hora en un punto de control talibán. Antes de recibir autorización para circular, uno de los integrantes del grupo insurgente disparó su arma por encima del grupo.

Afortunadamente no se registró ningún lesionado en el incidente. No obstante, los rescatistas no han recibido autorización para ingresar a la terminal.

El veterano de guerra, a quien todos conocen como 'Pen', participó en el 2006, en una misión de paz en Afganistán.

Allí conoció a un perro al que salvó de una pelea y se convirtió en su mejor amigo. Pese a que intentó llevárselo al Reino Unido, el rescate de la mascota le impulsó a crear una organización para ayudar a los animales que sufrían en ese país.

En medio de la crisis nacional, el exmarine emprendió una campaña de donaciones con la que pudo alquilar un avión para ejecutar su plan: salvar a la mayor cantidad de perros y gatos del conflicto.

Su postura generó reacciones mixtas, en especial tras el pronunciamiento del ministro Ben Wallace; el cual señaló que las mascotas no debían anteponerse sobre las personas.

"Creo que el Sr. Farthing tuvo la oportunidad, como ciudadano británico, de salir la semana pasada en un avión y... este asunto con este convoy que tiene ahora con mascotas, perros, etc., si está bloqueando la pista de aterrizaje de una manera que no permite a los seres humanos escapar de Afganistán, eso es problemático", señaló.

Now that Pen Farthing’s staff have been cleared to come forward under LOTR I have authorised MOD to facilitate their processing alongside all other eligible personnel at HKIA. At that stage, if he arrives with his animals we will seek a slot for his plane. @DefenceHQ

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 25, 2021