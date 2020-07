Periodista Bari Weiss renunció al periódico The New York Times. En su carta de renuncia compartió sus reflexiones sobre el manejo de la información y el ambiente dentro del prestigioso medio estadounidense.

Bari Weiss quien se desempeñaba como directora de opinión del diario, fue muy dura señalar que Twitter tiene una gran influencia en la línea editorial del periódico.

"Twitter no está en la cabecera de The New York Times. Pero Twitter se ha convertido en su último editor. A medida que la ética y las costumbres de esa plataforma se han convertido en las del documento, el documento en sí se ha convertido cada vez más en una especie de espacio de rendimiento”, escribió.