PERTURBADORAS FOTOS: Doble explosión en Kabul dejó múltiples víctimas y heridos (imágenes sensibles)

Este 26 de agosto se produjo un atentado múltiple a las afueras del aeropuerto de Kabul, Afganistán.

Informes preliminares reportaron al menos 13 personas muertas y varios heridos, incluyendo niños y soldados estadounidenses.

La doble explosión ocurrió a pocos días de la restricción de los talibanes a los afganos sobre abandonar el país.

De acuerdo con medios locales, los ataques se perpetraron en zonas cercanas al terminal, incluyendo las puertas de un hotel cercano.

Las imágenes difundidas en redes sociales, muestran a cientos de ciudadanos socorriendo a los heridos, quienes fueron trasladados en vehículos y carretillas.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, ratificó las explosiones y aseguró que el atentado fue "un ataque complejo".

"Podemos corroborar que la explosión fue el resultado de un ataque complejo que causó varias víctimas. También podemos confirmar al menos otra explosión a poca distancia de Abbey Gate. Seguiremos informando", comentó.

Según la ONG italiana "Emergency", la cifra de lesionados aumentó a 60, mientras que seis personas fueron declaradas muertas en su llegada a un centro asistencial.

🔴 Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan

— EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021