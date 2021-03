Por medio de una orden ejecutiva, el presidente Joe Biden le pidió a todas las escuelas que le permitan participar en los deportes bajo la identidad de género que ellos elijan.

Reeves, padre de tres hijas, dice que participa activamente en sus deportes y el día de la orden ejecutiva, escribió en su cuenta de Twitter que estaba muy decepcionada.

It is also why I am so disappointed over President Biden’s actions to force young girls like them to compete with biological males for access to athletics. It will limit opportunity for so many competitors like my daughters. It is bad policy and it is wrong for America.

«Limitará las oportunidades para tantos competidores como mis hijas. Es una mala política y está mal para Estados Unidos», detalló.

La aprobación de la ley causó indignación en organizaciones no gubernamentales, como la Campaña de Derechos Humanos, que señaló en Twitter que Mississippi se convirtió «en el primer estado en aprobar una ley explícitamente anti-trans».

«Estamos siendo testigos de un esfuerzo coordinado para limitar y borrar la existencia trans en todo el país». escribió la ONG.

BREAKING: Mississippi just passed SB 2536, an anti-trans sports bill, becoming the first state in the nation to pass an explicitly anti-trans bill in 2021.

We are witnessing a coordinated effort to limit and erase trans existence across the country.

— Human Rights Campaign (@HRC) March 3, 2021