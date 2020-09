El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, aboga por

"El proyecto internacional de derechos humanos está en crisis" expresó Pompeo.

Asimismo, agrega que "están privando a nuestros semejantes de sus derechos básicos. Mientras tanto, muchas organizaciones multinacionales han perdido el rumbo, centrándose en preferencias políticas partidistas y sin defender los derechos fundamentales".

Estas declaraciones de Pompeo, se producen luego de que el Informe elaborado por la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, sobre Venezuela fue ratificado ante el Consejo de DDHH de la ONU este miércoles.

En el mismo, se acusa al régimen de Nicolás Maduro de cometer "crímenes de lesa humanidad". Dicho documento fue elaborado por los testimonios de las víctimas y de los funcionarios de los cuerpos de seguridad implicados en estos hechos.

EEUU ha sido muy firme en su postura para condenar las actuaciones del régimen venezolano. La justicia estadounidense ha mantenido la presión contra Maduro a través de sanciones.

Asimismo, la administración de Donald Trump ha mantenido la lupa sobre Irán, que ha buscado en los últimos meses afianzar su relación con Maduro.

We must return to the founding principles laid out in the Universal Declaration of Human Rights and the U.S. Declaration of Independence. The framers of these documents sought to protect the unalienable rights and dignity of every human being. #USUN75 pic.twitter.com/coh01vCo2y

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 23, 2020