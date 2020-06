El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, acusó de “traidor” este jueves a John Bolton, por su libro explosivo contra Donald Trump que está a punto de hacer público.

Pompeo calificó de "triste y peligroso" el papel del exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, por dañar al violar la "sagrada confianza de un país".

“John Bolton está difundiendo una serie de mentiras, medias verdades completamente falsas y falsedades absolutas”, agregó Pompeo en su cuenta de Twitter.

It is both sad and dangerous that John Bolton’s final public role is that of a traitor who damaged America by violating his sacred trust with its people. To our friends around the world: you know that President @realDonaldTrump's America is a force for good in the world.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 19, 2020