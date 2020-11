Ponen en venta el rancho del fundador de McDonald's por astronómica suma

Fuente: RT en Español

El rancho californiano que perteneció a Ray Kroc, fundador de la cadena de restaurantes McDonalds’s, ha sido puesto en venta por 29 millones de dólares, informa Wall Street Journal.

A 554-acre ranch in California’s Santa Ynez Valley, which McDonald’s founder Ray Kroc bought in 1965—shortly after the hamburger giant went public and made him an overnight multimillionaire—is on the market for $29 million https://t.co/y0G3QmTqHR

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 31, 2020