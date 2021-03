Por error Twitter suspendió las cuentas a todos usuarios que escribieron una palabra “prohibida”

El portal Infobae, citando fuentes de AFP, señala que los usuarios de Twitter que utilizaron una palabra aparentemente “prohibida” se encontraron con un bloqueo temporal de sus cuentas el fin de semana debido a un extraño error.

Varios usuarios compartieron capturas de pantalla que mostraban mensajes de Twitter diciendo que su cuenta estaba siendo limitada por violar las reglas de la plataforma, después de haber tuiteado un mensaje que incluía la palabra “Memphis”.

Los informes sobre el error surgieron después de que algunos aficionados al fútbol se dieran cuenta de que las publicaciones que mencionaban al jugador Memphis Depay, del Olympique de Lyon, estaban siendo bloqueadas.

El club de fútbol francés tuiteó una foto de su delantero holandés con el mensaje: “Oye, @Twitter... ¿ya podemos hablar de él?”. Posteriormente, cuando el error se solucionó, compartieron otra publicación saludando la corrección del asunto.

“Cuando los bots inundan nuestros comentarios con ‘di la palabra m’”, tuiteó el equipo de la NBA Memphis Grizzlies con un vídeo de un jugador bloqueando un tiro.

Algunos usuarios expresaron su preocupación burlona por el tabú que cubre el hogar del rock’n’roll en Tennessee donde creció Elvis Presley.

Otros hicieron referencia a la comedia de los Monty Python “La vida de Brian”, con el abogado George Conway, un crítico de Donald Trump, enlazando con la escena en la que un hombre está a punto de ser apedreado por decir la palabra “Jehová”.

Twitter reconoció a última hora del domingo el error y dijo que había sido corregido.

