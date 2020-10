El, insistió este jueves en la necesidad de usar tapabocas para prevenir el contagio de coronavirus. Este pronunciamiento del exvicepresidente se dio después que estuviera expuesto a una persona con el virus, pero las medidas preventivas evitaron su infección.

Biden explicó en un hilo de Twitter (@JoeBiden) que un miembro de la compañía que alquila su avión dio positivo. En consecuencia, el candidato presidencial estuvo en el mismo lugar del sujeto, pero la mascarilla y el distanciamiento social evitaron su contagio.

Asimismo, el contrincante del presidente Donald Trump expuso que el sujeto infectado tenía un tapabocas puesto. Esto generó una baja posibilidad de contagio para su equipo de campaña que no debe cumplir cuarentena o un aislamiento preventivo.

El candidato aseguró que se mantienen realizándose las pruebas entre su equipo de campaña, por lo que informará a los ciudadanos de cualquier imprevisto. Igualmente, destacó que este caso demuestra la importancia de todos los protocolos preventivos del contagio.

Estas declaraciones de Biden se dan a un par de semanas del 3 de noviembre, cuando los estadounidenses elegirán al presidente por los próximos cuatro años. Cabe destacar que el candidato demócrata se mantiene varios puntos por delante de Trump en el voto popular, pero los estados pendulares no tienen todavía una opción clara.

Por su parte, Trump, quien siempre fue mucho más relajado con las medidas preventivas, confirmó hace dos semanas su infección por coronavirus. No obstante, tras recibir un tratamiento experimental y no manifestar síntomas graves, confirmó el lunes que dio negativo a la prueba, retornando de inmediato a la campaña por la reelección.

During our contact tracing, we discovered around noon today that a member of the company that charters my airplane has also tested positive for COVID. This crew member was on the plane with me, but was more than 50 feet away.

My COVID test from last night came back negative.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 15, 2020