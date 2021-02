Presentan ante el Senado de EEUU proyecto de ley para reforzar sanciones contra violadores de DDHH

Los líderes de la Comisión de Helsinki de Estados Unidos han presentado un proyecto de ley que busca fortalecer las sanciones Global Magnitsky para mejorar la capacidad de este país de responsabilizar a los violadores de Derechos Humanos (DDHH) y a los actores corruptos.

El presidente entrante de la comisión, el senador Ben Cardin y el copresidente, senador Roger Wicker, dieron a conocer la Ley de Reautorización de Responsabilidad de Derechos Humanos de Global Magnitsky que reautorizaría permanentemente la Ley Global Magnitsky original y ampliar el alcance de la ley.

La Ley Global Magnitsky de 2016 permite al Presidente estadounidense imponer sanciones económicas o negar la entrada a los EEUU a extranjeros que se hayan involucrado en abusos de DDHH o corrupción.

US Senators Cardin and Wicker Introduce legislative upgrade to the Global Magnitsky Act. It has one huge new feature: sanctions for family members of human rights abusers and kleptocrats. https://t.co/rxkAQngRqW

— Bill Browder (@Billbrowder) February 4, 2021