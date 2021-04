El primer ministro de Pakist谩n, Imran Khan, caus贸 indignaci贸n tras ofrecer unas pol茅micas declaraciones a la prensa sobre el incremento de casos de violaciones a mujeres en el pa铆s asi谩tico.

Khan asegur贸 que la 鈥渧ulgaridad鈥 de las sociedades alrededor del mundo, como el Bollywood de India o la cultura de 鈥渟exo, drogas y rock and roll鈥 del Reino Unido, es la responsable del declive moral que lleva a los ataques sexuales.

鈥 Todo este sistema de purdah (pr谩ctima musulmana e hind煤 de ocultar a las mujeres de los hombres que no son parientes) es para evitar la tentaci贸n , no todo el mundo tiene la fuerza de voluntad para evitarla鈥, asever贸 el jefe de gobierno.

Asimismo, asegur贸 que mientras su gobierno introduce una legislaci贸n para proteger a las mujeres de los ataques, hizo un llamado a la sociedad a ayudar a preservar la modestia.

Sin embargo, la exesposa del pol铆tico, la socialit茅 Jemima Goldsmith, us贸 Twitter para arremeter en contra de los comentarios de su expareja, citando al Cor谩n e hizo hincapi茅 en que 鈥淟a responsabilidad recae en los hombres鈥.

鈥淪ay to the believing men that they restrain their eyes and guard their private parts." Quran 24:31

The onus is on men. https://t.co/StkKE3HIPM

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) April 7, 2021