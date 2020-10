Primeras imágenes del terremoto de 6,9 que sacudió Turquía y Grecia este #30Oct.

El potente terremoto de magnitud 6,9 que sacudió este viernes las costas de Turquía y a las islas griegas del Egeo, ha causado daños materiales considerables en distintas localidades.

Según el Centro Sismológico Euromediterráneo (CSEM), el foco del sismo se localizó a 10 kilómetros de profundidad en el archipiélago Dodecaneso. Se sintió en Estambul, Atenas y otras ciudades cercanas. Desde entonces, se han reportado al menos seis réplicas en los siguientes 30 minutos.

Por su parte, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) calculó que el sismo alcanzó una magnitud de 7,0 y situó su epicentro a unos 14 kilómetros de la localidad Néon Karlovásion, en Grecia.

