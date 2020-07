El líder independentista catalán y prófugo de la justicia Carles Puigdemont presentó en videoconferencia su nuevo libro, Me explico, y aprovechó para insultar al jefe del Estado y rey de España, Felipe VI.

Puigdemont lo llamó "golpista" y aseguró que, a pesar de sus considerables diferencias con Oriol Junqueras, a ambos les une "la lealtad del 1-O". Exigió explicaciones a Felipe VI porque "la ciudadanía tiene derecho a conocer los detalles de un golpe de Estado que arranca con la sentencia del Estatut y se agrava de forma muy bestia antes de octubre de 2017".

Para el expresidente catalán fugado, el discurso del Rey del 3 de octubre de 2017, que supuso un aldabonazo contra el procés, fue "claramente golpista" porque "excluyó a una parte importante de la ciudadanía de Cataluña". A partir de ahí, considera, se dio paso "a una cacería contra el independentismo que aún dura", reseñó el medio español El Mundo.

Más es lo que los une que lo que lo separa con Junqueras

En el libro, publicado por Plaza y Janés, Puigdemont asegura que no quiere ir "con un vicepresidente desleal a una etapa tan dura". Preguntado por ello, explicó que "hay momentos en los que me enfadé y no hubiera sido honesto esconderlo", pero por encima de todo "sobrevuela una gran lealtad al 1-O", añadió.

Explicó que, en estos momentos, el ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y él tienen "una relación para sacar adelante el país". Y es más lo que les une que lo que les separa. "Todos queremos la independencia y todos queremos llegar a ella por la vía más eficaz. Podemos ser amigos o no, pero esto va de país y desde las legítimas discrepancias podemos sacar una lógica común para hacer frente a un adversario muy poderoso".

El expresidente confía en que con el tercer grado y con el régimen de semilibertad de los presos independentistas, se podrá "volver a tejer" la unidad secesionista. Porque "sin unidad estratégica será muy difícil plantarle cara al Estado".