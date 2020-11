Departamento de Justicia de EEUU hizo toque técnico en Cabo Verde

Un avión perteneciente a la flota del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, aterrizó este domingo 1 de noviembre cerca de las 9 de la noche, en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde, en un movimiento que encendió las alarmas sobre el llamado "testaferro del chavismo" Alex Saab, detenido en Cabo Verde a la espera de extradición a los EE.UU.

La aeronave, una Gulfstream G550 con registro N708JH, venía de Manassas, Virginia y aterrizó en Espargos, Cabo Verde, donde se mantuvo hasta esta madrugada cuando emprendió vuelo con un destino aún no confirmado.

2/

Looks like N560EE Embraer 300E was registered to Bank of Utah trustee on 5/19/20 and delivered to the client from Embraer's Melbourne, FL facility to London 5/22-2/23/20. A lot of private jet owners register their jets to Bank of Utah Trustee to hide a plane's true ownership pic.twitter.com/ZnY3O9gQ4o

— Juha Keskinen (@MacFinn44) November 1, 2020