Jeduar Cornejo denunció este martes a la empresa Hyundai Motor México por injusticia laboral contra su hermano en medio de la pandemia por COVID-19.

Mediante su cuenta de Twitter (@jeduan), Cornejo explicó que su padre mostraba síntomas de posible contagio de COVID-19, por lo que todos en la familia se hicieron la prueba.

En ese sentido, Cornejo relató que su hermano, analistas de ventas de Hyundai, le pidió a su gerente trabajar desde casa para proteger al equipo del virus.

No obstante, Recursos Humanos lo contactó para informarle de una política actualizada, en la que recibiría una deducción del pago del 25 % si optaba por trabajar desde casa.

People who are covering the reality of COVID in Mexico should be aware of this types of practices currently happening @richardjensor @davidluhnow @NathanielParish

— Jeduan Cornejo (@jeduan) October 7, 2020