El régimen de Venezuela habría tildado de "propaganda" la imagen difundida este viernes que evidencia que el, causando la alerta de los ambientalistas y sindicalistas, ante un posible derrame de petróleo en la región.

Así lo confirmó a través de un Comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de Trinidad y Tobago, reseñó el medio de noticias Looptt.

El Ministerio manifestó que a pesar de los intentos por inspeccionar el buque petrolero, las autoridades venezolanas se han negado a otorgar los permisos. Señalaron que han usado todos los canales para verificar el estado de Nabarima, luego de conocer el peligro que puede representar para el medio ambiente.

Asimismo, aseveraron que el régimen acordó con las autoridades trinitenses un permiso para permitir el acceso a un grupo de expertos, quienes se encargarían de examinar la embarcación.

Dicha evaluación estaba prevista para el pasado mes de septiembre pero, la misma fue cambiada para el 20 de octubre de este año.

El tanquero Nabarima, cargado con más de 1 millón de barriles de petróleo se está inclinando hacia las aguas del Golfo de Paria.

Así lo confirmó la cuenta de Conflicts News Worldwide, quienes compartieron una instantánea con data de 13 de octubre, obtenida a través de Gary Aboud, el secretario de Fishermen and Friends of the Sea, una organización ambientalista con sede en Trinidad y Tobago.

The FSO Nabarima containing over 1 million barrels of oil is now dangerously tilting and it at risk of capsizing in the gulf of Paria. A phot taken on the 13th October shows the tanker dangerously tilting. #Venezuela pic.twitter.com/qVIdbCi2Qk

— CNW (@ConflictsW) October 16, 2020