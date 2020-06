El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en 2019 convenció al líder estadounidense Donald Trump en sus evaluaciones de las fuerzas políticas de Venezuela. Revela el exasesor presidencial estadounidense para la seguridad nacional, John Bolton, en su libro The Room Where It Happened: A White House Memoir.

Según declaraciones de Bolton, durante una conversación telefónica entre los dos presidentes, Putin comparó al líder opositor venezolano Juan Guaidó con la candidata del partido demócrata estadounidense en las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton. El objetivo de tal comparación fue el apoyo del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Estas declaraciones de Putin "convencieron en gran medida a Trump", dice Bolton.

Sostiene, por otra parte, que a las 30 horas de haber reconocido a Guaidó, Trump estaba preocupado porque lo veía "débil".

Varios países, encabezados por Estados Unidos, han reconocido como jefe de Estado de Guaido. Mientras, Rusia, China, Turquía y otros países apoyan a Maduro como presidente.

En octubre de 2019, se supo que Bolton va a escribir un libro sobre su mandato como asesora de seguridad nacional. Trump lo despidió un mes antes, explicando su decisión a una fuerte divergencia de puntos de vista.