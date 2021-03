Revelan nuevas imágenes de un sospechoso de colocar bombas en afueras del Capitolio (videos)

En imágenes captadas el 5 de enero se puede ver al sospechoso, con mascarilla facial y una sudadera gris con capucha, merodeando por las sedes de los partidos Republicano y Demócrata. Se trata de zonas cercanas al palacio que alberga las dos cámaras del Congreso estadounidense, donde posteriormente fueron encontrados los explosivos, compuestos por tubos galvanizados roscados, con temporizadores de cocina y pólvora negra de fabricación casera.



El FBI detalló que las dos bombas fueron colocadas en el vecindario capitalino de Capitol Hill. Una fue ubicada en un callejón detrás de la sede del Comité Nacional Republicano, y la otra se encontró en un parque cerca de la sede del Comité Nacional Demócrata.

La Policía del Capitolio recibió informes acerca de esos explosivos alrededor de las 13:00 del 6 de enero y los desactivó antes de que pudieran detonar.

The #FBI is asking for the public’s help to identify the individual responsible for placing these pipe bombs to ensure they will not harm themselves or anyone else. pic.twitter.com/PRGD8TpLai

— FBI Washington Field (@FBIWFO) March 9, 2021