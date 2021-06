Rituales de abuso sexual en un internado de Nueva Jersey son expuestos en caricaturas por un sobreviviente

Glenn Head no esperó 50 años para dar golpes. Después de todo, sobrevivió a una pesadilla infantil a manos de un pervertido, por no hablar de la racha autodestructiva de sexo y abuso de sustancias que engendró en su edad adulta, reseñó NY Post.

El veterano dibujante cuenta por primera vez su historia de triunfo sobre el trauma en las nuevas memorias gráficas "Chartwell Manor".

No dejes que el caprichoso arte de la portada te despiste: El libro de Head relata sus dos años en el ya desaparecido internado de Mendham, Nueva Jersey, dirigido por el director "Sir" Terence Michael Lynch, un abusador sexual en serie que manipulaba a los jóvenes para que hicieran "sesiones de mimos" después de acariciar y golpear sus cuerpos desnudos.

La existencia de Head se hizo añicos a los 13 años cuando sacó malas notas en séptimo curso. Un domingo lluvioso del otoño de 1971, sus padres le enviaron a la lujosa escuela preparatoria "de estilo británico", Chartwell Manor que se promocionaba como un refugio de "curación y reforma" para niños con problemas. Empezó a hacer caricaturas a los 14 años para sobrellevar "el ingreso en un mundo real de horror cómico, depravado, criminal y corruptor para muchos de los que asistían a él".

Ahora, cinco décadas más tarde, las memorias de Head, aclamadas por la crítica, podrían ayudar a hacer algo de justicia a sus compañeros, al menos a los que consiguieron seguir viviendo con sus cicatrices emocionales.

"Siempre he pensado que, con una autobiografía o unas memorias, pierdes el tiempo si no te arriesgas. En cierto modo, apuesto todas mis fichas en ello", dijo Head a The Post al compartir sus secretos más oscuros. Las fotos descoloridas de la época de "Chartwell Manor" muestran a un niño serio con un elegante uniforme escolar, con el pelo rubio rizado recogido en una raya lateral, y unos ojos azules atormentados que ocultan revelaciones que "tardaron toda una vida" en hacerse.

El "despiadado examen de conciencia" de Head, como declaró el legendario dibujante Robert "R." Crumb en su reseña de "¡Obra maestra!", casi se atreve a reprobar al público de los cómics convencionales. No pide a los lectores que le aprecien mientras lucha por clavar una horquilla en los demonios adultos nacidos de sus deformados días de escuela, sino que apuesta por la verdad.

"Mi enfoque de fondo: Tienes que saber lo que yo sé", dice Head, que ahora tiene 63 años y un mechón de rizos plateados rebeldes, en su casa de Brooklyn. "Tienes que saber lo que siento. Lo que se siente al experimentar el abuso sexual y lo que se siente en el comportamiento sexual que puede haber surgido de eso. Ese es el trato que se hace cuando alguien coge el libro".

ERA GÓTICO - PERO NO ERA MÁGICO

Algunos lectores podrían sentirse momentáneamente perturbados por el arte de la portada: Provoca un recuerdo de un mundo bizarro de otra legendaria escuela preparatoria: El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería de Harry Potter.

"Conocía los libros, pero no me interesaba tanto el tema de Harry Potter", dice Head. Evidentemente, en Chartwell no había magia, pero sí un cierto ambiente "gótico" de Hogwarts -lámparas de araña, techos altos, arquitectura de otro mundo propia de una mansión idílica y una finca que lleva el nombre de la casa de campo de Winston Churchill- que quería recuperar.

"Realmente, la única forma en que puedo decirlo es: Crecí en Madison... las escuelas públicas eran entornos institucionales y todo era igual vayas donde vayas", recordó Head a The Post. En el otro extremo del espectro estaba "un ominoso castillo en el bosque, este internado era gótico, inquietante, atmosférico, para mis ojos de 13 años. La mansión Chartwell, siempre me pareció que pedía el tratamiento del cómic", dijo en unas declaraciones a Hollywood Reporter.

Mientras tanto, todo gran cómic necesita su villano malvado. El de Head fue el enfermo "Sir" Lynch, un pervertido nacido en el Reino Unido que finalmente fue acusado de 103 cargos de abuso sexual por haber robado la inocencia de sus jóvenes pupilos en Chartwell.

Poco se sabe de su vida antes de Chartwell, pero 'Sir' era una figura más grande que la vida: "Payaso, exuberante, florido en sus patrones de habla, grandioso - casi una parodia de un director de internado", dijo Head. "También era un mentiroso patológico y un abusador en serie de niños. Demasiado criminal para las palabras, había que dibujarlo".

UN RASTRO DOCUMENTADO DE PERVERSIÓN

Debido al voto de silencio entre los alumnos, muchos padres no se enteraron de los sádicos abusos de Lynch hasta después de que la desgraciada escuela fuera cerrada en 1984. Los acusadores testificaron sobre el manoseo de los genitales bajo la apariencia de exámenes médicos, la creación y distribución de pornografía infantil y los "abrazos" después de las palizas con las nalgas desnudas, este último un intento de "consolar" a sus humilladas víctimas en un perverso ritual de control emocional, según un estudiante.

Finalmente, Lynch se declaró culpable en 1989 y cumplió siete de los 14 años de condena por abusar de al menos una docena de niños en Chartwell Manor. Tras su liberación, volvió a trabajar. Lynch fue condenado en 2007 a un año de cárcel por agredir a tres hombres entre 2004 y 2005 en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol en Morristown, donde se hizo pasar por médico voluntario que realizaba revisiones de hernias, exámenes genitales y azotes. Esas víctimas adultas recibieron un acuerdo de 780.000 dólares; los estudiantes de Chartwell aún no han recibido una compensación civil.

En 2011, el delincuente sexual registrado fue acusado de no notificar a la policía un cambio de dirección. Se cree que Lynch murió a los 77 años ese mismo año en Parsippany.

Décadas después del reinado de terror de Sir y de la posterior espiral de adicciones de Head descrita en sus memorias, el artista-autor está ahora casado y es padre de una hija de 20 años que no ha leído el libro, "pero sabe que está en él", dijo al Post. "Ella es una figura muy importante para que mi vida dé un giro a mejor".

LA JUSTICIA CIVIL ES POSIBLE A MEDIDA QUE SE ACERCA LA FECHA LÍMITE

La autodestrucción ya forma parte de su pasado, pero Head admitió que hay cicatrices emocionales que todavía está procesando. Sabe que está entre los afortunados.

"He estado en contacto con algunos exalumnos, y muchas personas que conocí y que eran niños se suicidaron o murieron por sobredosis de drogas. Otros [se metieron en] cosas criminales. Mucho de eso surgió de esa escuela. Muchos estudiantes pasaron por lo mismo que yo. El alcohol, las drogas y el comportamiento sexual fueron parte de esto. Tengo mucha suerte de haber estado limpio y sobrio durante algún tiempo".

Sí, Head ha superado muchas cosas, pero revelar mucho más sobre cómo llegó hasta aquí estropearía lo que sus compañeros y los críticos han considerado un libro importante.

Mientras tanto, el momento de la publicación de "Chartwell Manor" podría arrojar luz sobre una iniciativa en curso para compensar a los supervivientes que estaban demasiado traumatizados para testificar en el pasado.

Fuente NY Post