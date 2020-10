Se alarma Joe Biden: anuncia que se hará la prueba para descartar COVID-19

El vicepresidente y candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden se hará la prueba del coronavirus tras compartir plataforma con Donald Trump, este martes en el primer debate, dijeron fuentes de la campaña demócrata a la cadena CNN.

"Biden, de 77 años, participó el pasado martes con Trump en el primer debate presidencial con vistas a las elecciones de noviembre. Ambos candidatos guardaron una distancia considerable entre sí a lo largo de todo el encuentro, superior a los dos metros de separación recomendados por las autoridades sanitarias", sin embargo, para despejar dudas la prueba no está de más.

La noche de este jueves el presidente de los Estados Unidos anunció desde su cuenta en Twitter que él y su esposa Melania, dieron positivo para COVID-19.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

