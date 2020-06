“Se ha convertido en proveedor de Venezuela”: EE.UU. pide extender embargo de armas a Irán

Estados Unidos solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) extender el embargo de armas a Irán, por ser proveedor del régimen de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió al Consejo de Seguridad de la ONU que se extendiera la medida indefinidamente, ante de que expire en octubre. Puntualizó que el régimen iraní representa un gran peligro para América, a la vez que señaló que tiene nexos económicos con el régimen.

Sabemos que Irán se ha convertido en un proveedor de armas para avivar conflictos desde Venezuela a Siria y Afganistán

Pompeo aseveró que en caso de no aprobarse la medida, Irán podría actualizar y expandir su flota de submarino. Eso podría amenazar el comercio marítimo internacional y la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico.

Irán no es una democracia responsable como Australia o la India. Ya sabemos lo que Teherán hará si se le da la oportunidad de comprar más armas

Pompeo: no se puede esperar que Irán actúe de buena fe

El diplomático estadounidense alertó que el Consejo de Seguridad no puede esperar que Irán actúe de buena fe. Sentenció que de no extender el embargo, puesto que de no hacer ponen en peligro la estabilidad y la paz de la región.

Estados Unidos considera absolutamente necesaria la continuidad del embargo, pero China y Rusia han expresa su oposición a renovar la medida, según el medio alemán DW. Ambas naciones cuenta con poder de veto en el Consejo de Seguridad y no aceptan la propuesta estadounidense, tras la ruptura de Washington del acuerdo nuclear con Irán en 2015.

No obstante, Pompeo aseguró que China y Rusia dependen de precios estable de la energía y si se le permite a Irán comprar y vender armamento, la estabilidad podría cambiar. De no continuar la medida, se le estaría brindando una “espada de Damocles sobre la estabilidad económica de Oriente Medio”, según el diplomático.