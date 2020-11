Seguidores de Trump y Biden en protestas en las calles por el recuento del voto por correo

Fuente: 20MINUTOS.ES

La apretada lucha en la carrera presidencial de EE UU y el lento recuento de los sufragios enviados por correo han favorecido las protestas en las calles por parte de los seguidores de Joe Biden exigiendo que cada voto se cuente y de los de Donald Trump solicitando la paralización del recuento.

La tensión, en una sociedad altamente polarizada, ha subido en las últimas horas en Arizona, donde los seguidores de Trump están protagonizando concentraciones en la puerta de centros electorales que siguen analizando papeletas enviadas por correo.

Incredible scenes outside the Maricopa County Elections Dept in Arizona pic.twitter.com/cUcboOxnYS — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2020

En las imágenes de las protestas se observa que hay individuos armados con rifles, dado que el estado de Arizona permite la libre circulación con armas. En concreto, se ha podido ver a un hombre con un fusil en una protesta en Phoenix, así como otros en el condado de Maricopa.

Pro-Trump rally starting at Arizona Capitol in Phoenix. At least one guy wielding military-style rifle. Some chanting “Shame on Fox” pic.twitter.com/f4kyzhyFxJ — Simon Romero (@viaSimonRomero) November 5, 2020

En la noche del martes al miércoles, también se han producido protestas anti Trump en ciudades como Filadelfia, Mineápolis, Portland y Nueva York, con algunos detenidos. En su caso, lo que exigían los manifestantes era que se contaran todos los votos emitidos a tiempo y protestar por las insinuaciones de "fraude electoral" que ha venido lanzando el presidente Donald Trump.

En concreto en Nueva York, decenas de personas fueron arrestadas mientras participaban en manifestaciones en las que cientos de ciudadanos mostraron su rechazo hacia la administración de Donald Trump y pidieron el recuento de todos los votos de las elecciones presidenciales.

Medio centenar de policías antidisturbios acorralaron a los manifestantes a la altura de la calle West 8 con la Quinta Avenida, donde comenzaron a cargar contra ellos e iniciaron detenciones de los ciudadanos, que participaban en una protesta pacífica. "Shame on You, The World is Watching" (Os debería dar vergüenza, el mundo os está observando), coreaban poco antes de ser arrestados. Se vivieron además momentos tensos cuando otros manifestantes quemaron varias bolsas de basura amontonadas en las calles, que los bomberos acudieron a apagar rápidamente.