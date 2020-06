El diario francés Le Monde explica los secretos detrás de la alianza criminal del régimen venezolano con Khalifa Haftar. Sostiene que Nicolás Maduro entregó toneladas de oro a emisarios del general rebelde de Libia, que estuvieron en el país a principios de junio, para llevarlo con destino a Suiza.

"Se sabía que el avión del general rebelde libio Khalifa Haftar estuvo en Caracas el pasado 7 de junio. Lo que no se sabe es que dentro del avión venían el hijo del general Haftar, y su jefe de finanzas, buscando oro venezolano para presuntamente llevarlo a Suiza", publica el prestigioso medio galo.

El líder de la oposición venezolana y presidente encargado, Juan Guaidó, había advertido de la presencia de la aeronave libia, pero no se conocía de los propósitos. Ahora Le Monde lo revela en un informe.

Es de acotar que Maduro acostumbra estas visitas que hacen cohortes de comerciantes e intermediarios de todo tipo que vienen a ofrecer sus servicios a Caracas para eludir las sanciones de Washington.

El mariscal Haftar obviamente no estaba a bordo del avión. Una presencia que habría sido incongruente si no era un viaje oficial. Pero dos miembros de su séquito cercano estuvieron allí, según una fuente libia reveló a Le Monde: su propio hijo Al-Seddiq Haftar y el coronel de la fuerza aérea Al-Madani Al-Fakhri, ex jefe del omnipotente "comité de inversión militar" que gestiona asuntos económicos y financieros en Cirenaica (este de Libia), la fortaleza regional del mariscal Haftar.

Sin embargo, el 24 de abril, los rastreadores de vuelo habían divisado el mismo avión en Caracas. Entre Libia y Venezuela en un mes y medio.

El avion Falcon-900 del general Haftar, que viajó desde Benghazi a Caracas, está registrado en el paraíso fiscal de Aruba. Es propiedad de una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos: SIPJ-Sonnig, dirigida por Riccardo Mortara, ciudadano italiano-suizo que fue durante mucho tiempo un piloto personal de Alfred Sirven, el ex eminente implicado en el caso Elf.

Extraño entramado

En el camino de regreso desde Caracas, el avión hizo, en la mañana del 8 de junio, una escala en Conakry, la capital de Guinea. Al mismo tiempo, otro avión privado, un Bombardier Global Express de la compañía de los EAU Gulf Wings con siglas A6-CAG, desde el emirato de Dubai, a través de Bamako, aterrizó allí. Esta es al menos la segunda vez que el Falcon-900 de Haftar se cruza con el avión de los Emiratos en una pista africana. El 24 de abril, los dos aviones ya se habían encontrado al mismo tiempo en Bamako, llegando el libio de Caracas y el Emirati de Cotonú, la capital de Benin.

¿Qué rima con todo este ballet de equipos con una obvia colusión entre Libia, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Guinea, Benin y Malí? ¿Cuál es el hilo conductor que une todas estas secuencias dispersas? ¿Está parte de la respuesta en este otro extraño vuelo el 27 de abril? Ese día, otro Falcon-900, también registrado en Aruba y perteneciente a la misma compañía SIPJ-Sonnig, voló desde Benghazi a Basilea, Suiza.

El mismo escenario se repite el 8 de junio a raíz del regreso del Haftar Falcon a África desde Caracas. Esta vez, el segundo Falcon-900 viaja desde Benghazi a Ginebra, no a Basilea. ¿Qué hay detrás de estos dos vuelos entre Libia y Suiza después de las escapadas venezolanas? ¿Inversiones?

Le Monde señala que SIPJ-Sonnig ya ha servido como pantalla para una gran operación de transporte ilegal en jet privado de fondos y joyas entre Ginebra y Luanda, en beneficio de los dignatarios angoleños. El propietario de SIPJ-Sonnig, Riccardo Mortara, fue condenado en 2008 por la fiscalía de Ginebra por lavado de dinero agravado.

La mayoría de las fuentes familiares en el dossier libio obtenido por Le Monde están de acuerdo en que esta conexión venezolana por parte de Haftar es parte de un repentino activismo comercial destinado a salvar lo que se puede salvar en el contexto de una jubilación militar.

Frente al acuerdo nacional de gobierno (GAN) de Faïez Sarraj con el apoyo de los turcos, el mariscal ha encadenado los reveses en Tripolitania (Oeste) desde mediados de abril y definitivamente perdió el juego en Trípoli desde principios de junio. Un colapso que lo condena ahora a recurrir a su bastión del este. Sus enojados patrocinadores extranjeros, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, comienzan a golpearlo.

Es en este contexto que hizo contactos con Venezuela. Cada vez, las paradas en Caracas eran demasiado furtivas para no ser molestas. Según una fuente libia, el Falcon-900 del mariscal fue a buscar oro en Caracas, un recurso que Venezuela está vendiendo para reponer sus arcas. Un vuelo de un Falcon-900 sin pasajero llevaría un máximo de 1,4 toneladas de oro, un valor de 70 millones de dólares (62 millones de euros).

¿Por qué oro?

Según un escenario evocado por varios observadores, el metal cargado por el Falcon se refinaría en África, en particular en Malí, donde el auge de la industria del oro impulsó al país al tercer lugar del rango de países africanos, incluso de otros países tradicionalmente productores de oro como Guinea o Benin.

Los lingotes luego serían transportados a la Plaza de Dubai para servir a los intereses de Haftar, según un circuito aún no claramente identificado. Sin embargo, esta hipótesis del oro no es exclusiva de otras transacciones entre Haftar y Caracas, en particular en el sector petrolero.

De cualquier manera, según el medio, la conexión dice mucho sobre la carrera precipitada de Haftar. «La toma de riesgos significativa», ilustrada en particular por los vuelos en Caracas o el contrato petrolero con la compañía Emo, “señala la gravedad de la situación en la que Haftar se encuentra hoy”.

¿Pero qué del todo significa para Venezuela? Está por verse.