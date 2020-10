Senado de EEUU confirmó a Amy Coney Barret como nueva jueza del Supremo

El Senado de Estados Unidos confirmó este lunes, a ocho días de las elecciones presidenciales, a Amy Coney Barrett como nueva jueza de la Corte Suprema, consolidando así la mayoría conservadora (6-3) en el alto tribunal norteamericano.

Barrett fue confirmada con 52 votos a favor -todos de senadores republicanos- y 48 en contra -todos los demócratas y una legisladora republicana-.

La información fue confirmada por el senador republicano Marco Rubio, quien se limitó a decir, por su cuenta de Twitter, que "Amy Coney Barrett ha sido confirmada por el Senado".

Amy Coney Barrett has been confirmed by the Senate

— Marco Rubio (@marcorubio) October 27, 2020