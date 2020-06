Aplazado de nuevo el lanzamiento del cohete Vega

El lanzamiento del cohete Vega de la Agencia Espacial Europea (ESA), que lleva 53 microsatélites a bordo, se aplazó de nuevo, por segundo día consecutivo. Debido “a las condiciones de viento de altitud sobre el puerto espacial” de la Guayana Francesa.

El despegue del cohete Vega VV16, que se debía producir a las 22.51 hora local (01.51 GMT) desde Kurú, se ha retrasado en varias ocasiones este mes. La última el sábado, por las condiciones desfavorables del viento. Además, ya había sido pospuesto anteriormente por la crisis sanitaria de la COVID-19.

La ESA señaló en la red social Twitter que la planificación para una nueva fecha de lanzamiento “está en marcha”. No se dieron más detalles al respecto.

New postponement for #VV16 due to altitude wind conditions above the Spaceport. #Vega and its 53 satellites remain in a stable configuration & in total safety. Operations will reestablish the launcher’s full readiness. Planning for a new launch date is underway. More soon.

