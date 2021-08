Sus dos mejores amigas de infancia la asesinaron para ocultar secreto sexual

Skylar Neese, adolescente de 16 años, fue asesinada por sus dos mejores amigas de la infancia para que no fuera revelado un secreto de su vida sexual.

Sheila Eddy y Rachel Shoaf asesinaron a puñaladas a su mejor amiga presuntamente para que no se descubriera que durante una borrachera, Skylar y Rachel tuvieron un encuentro sexual.

Ambas adolescentes colaboraron en la búsqueda de Skylar cuando reportaron su desaparición; incluso posteaban en redes sociales fotos junto a ella afirmando que la extrañaban y que esperaban que regresara.

Debido a que una de las chicas tenía el mismo vehículo que se vio en las grabaciones de seguridad de la casa de Neese, la policía les anunció que serían sometidas a un detector de mentiras.

Antes el comportamiento de Rachel por la presión de la policía y sus comportamientos con su familia, decidieron detenerla y llevarla a hablar con un abogado.

Su abogado negoció una reducción de su condena para que Rachel se animara a hablar. Los investigadores esperaban una confesión que tuviese que ver con una muerte accidental por drogas. Pero lo que contó Rachel los dejó impresionados: “Nosotros apuñalamos a Skylar, No fue un accidente. Fue un asesinato (...) no nos gustaba más y no queríamos seguir siendo amigas suyas (...) simplemente nos caía mal”.

El 1 de mayo de 2013, Rachel Shoaf se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Shelia fue acusada, el 6 de septiembre de 2013, por secuestro, asesinato en primer grado y conspiración.

ASESINATO PLANEADO POR MEJORES AMIGAS

El 5 de julio de 2012, Skylar regresó al apartamento de su familia luego de su turno laboral en el local de Wendys. Eran las 10 pm y encontró a sus padres viendo televisión en el sillón del living. Les dio un beso a cada uno, les dijo que los amaba y que se iba a la cama porque estaba muy cansada. Se metió en su cuarto y cerró la puerta.

El sistema de videovigilancia del apartamento la muestra saliendo a través de la ventana de su habitación a las 12:31 am del 6 de julio. Se subió al auto conducido por Shelia. La salida se había concretado apenas un rato antes. Shelia y Rachel Shoaf la habían convencido para ir con ellas esa noche a fumar marihuana.

Las tres adolescentes se dirigieron hacia el norte por la Ruta 19 para intentar tomar la ruta 7. Llegaron a un lugar aislado sobre la calle Morris Run, en Pensilvania. Era un sitio sin tránsito y rodeado por un espeso bosque. Ya habían estado allí varias veces.

Bajaron del auto y se adentraron en el lugar para prepararse para lo que sería una noche entre amigas. Rachel y Shelia, de pronto, lamentaron en voz alta haber olvidado el encendedor de sus pipas para marihuana en el auto. Skylar se ofreció para ir a buscarlo. Apenas les dio la espalda, sus amigas sacaron los cuchillos y contaron… uno, dos y, tal como lo habían acordado, al decir tres, se abalanzaron sobre Skyler quien intentó escapar.