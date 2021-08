Talibanes armados presionan a presentador para afirmar que en Afganistán está "todo tranquilo"

En medio de una transmisión de televisión en Afganistán, un presentador fue "acompañado" por talibanes armados mientras indicaba a la población que no debía tener miedo. En el video se observa como los guerrilleros observan detenidamente cada movimiento del hombre mientras habla.

Como un reflejo de la convulsión política que vive Afganistán, una corresponsal de BBC compartió en Twitter el clip. "El presentador habla sobre el colapso del gobierno de Ghani e indica que el pueblo afgano no debe tener miedo del Emirato Islámico", esccribió la periodista Yalda Hakim.

The programme is called Pardaz. In this longer video, the presenter interviews a Taliban fighter who presumably outranks the rest of the lot in the studio. The presenter switches from Dari to Pashto, which unfortunately I don't speak.pic.twitter.com/qPWexsQd2T

