Talibanes celebraron con disparos al aire la salida de EE.UU. de Afganistán

Los talibanes salieron a las calles este martes para celebrar con disparos al aire el fin de dos décadas de ocupación estadounidense de Afganistán. Esto después de tomar el control del aeropuerto internacional de Kabul tras la salida antes de la medianoche de los últimos soldados estadounidenses del país.

Fuerzas especiales de los talibanes, de la conocida como unidad 313 Badri, entró en el aeropuerto de Kabul una hora después de que el último avión estadounidense abandonase la zona militar del aeródromo. Así tomaron el control total por primera vez de la última base de Estados Unidos tras veinte años de conflicto.

"A la medianoche de Afganistán, el último grupo de soldados estadounidenses salió del aeropuerto de Kabul. Se completó así la retirada de las fuerzas estadounidenses y nuestro país y los afganos lograron su plena independencia", afirmó a EFE uno de los principales portavoces de los talibanes, Qari Yusuf Ahmadi.

Kabul y la mayoría de las principales ciudades afganas fueron testigos de masivos disparos al aire de celebración. Los mismos se prolongaron casi una hora, después de que se confirmara la salida de los últimos soldados estadounidenses de Afganistán.

Los intensos disparos crearon escenas de pánico entre la población. El principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, avisó en Twitter que la gente no tenía nada que temer. "Los sonidos de los tiroteos en Kabul son disparos de celebración para festejar la retirada de las fuerzas estadounidenses", dijo.

Zabihullah Mujahid at Kabul airport for the press conference. @Zabehulah_M33 pic.twitter.com/Q2or7WVgtJ

— Baheer Khostay (@baheerkhostay) August 31, 2021