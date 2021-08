Talibanes quieren buenas relaciones diplomáticas con EE.UU.

Los talibanes quieren buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, dijo en conferencia de prensa desde el aeropuerto de Kabul Zabihullah Mujahid, portavoz del nuevo régimen afgano.

Mujahid señaló, ante la fuerzas especiales de la conocida unidad 313 Badri, que los talibanes desean buenas relaciones con todo el mundo, apuntó el Talib Times.

Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid speaks at Kabul airport after US withdrawal, says:

- "This victory belongs to us all"

- We want to have good relations with the US and the world

- We want good diplomatic relations with all. pic.twitter.com/96dszQemJ7

