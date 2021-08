Tiktoker se mató tras caer al vacío desde una azotea y todo quedó grabado +VIDEO

Kubra Dogan, una tiktoker de 23 años, perdió la vida luego de subirse a un techo para grabar un video.

Se conoció que se desplomó de una altura de nueve pisos, cuando las tejas que la sostenían colapsaron por su peso.

De acuerdo a Infobae, la tiktoker de origen turco visitó el pasado viernes a su prima Helen en Estambul, y ambas chicas decidieron subir a la azotea a filmar videos para TikTok aprovechando el atardecer.

El dúo quería aprovechar la famosa “golden hour” (hora dorada), el momento del día en que el sol baja hasta casi ocultarse.

Según los informes de la policía, las primas llevaban varios minutos en el techo antes de la caída de Kubra, al que habrían subido alrededor de las 7:30 p.m. hora local.

Una vez en el techo empezaron a tomarse selfies y grabar videos, Helen grabó el último de ellos en donde se ve a Kubra caminar entre las tejas a lo que parece ser una cubierta de plástico.

Al parecer el material no era muy fuerte y se rompió a los pocos segundos dejando un agujero donde estaba parada la joven que cayó hacia una muerte segura ante la mirada impávida de su prima.

Tiktoker arriesga la vida por likes, Kubra Dogan, de Turquía, de 23 años, cae de una azotea y muere.

🇬🇧Tiktoker risks life for likes, 23-year-old Kubra Dogan from Turkey falls from a rooftop and dies. pic.twitter.com/dxseLxPsVt

— Moises Lopez (@chapoisat) August 25, 2021