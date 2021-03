Informes locales dicen se trata de un tirador que se presume que mató a seis personas en un supermercado en Colorado, Estados Unidos. El video capturó a varias personas heridas dentro y fuera del supermercado.

De acuerdo a lo reseñado por Daily Mail, las autoridades de Boulder dijeron en un tuit que el incidente se desarrolló justo antes de las 3 p.m. hora local en una tienda de comestibles King Soopers.

"ALERTA: Tirador activo en King Soopers en Table Mesa. EVITE LA ZONA. PIO está en camino" tuitearon oficiales del Departamento de Policía de Boulder.

De acuerdo a lo reseñado por el medio, se pudo ver a dos policías escoltando a un hombre esposado y sin camisa con sangre corriendo por su pierna fuera de la tienda. No se ha confirmado si el hombre es el presunto agresor.

Un reporte actualizado por CNN constató que la policía pudo confirmar "múltiples muertes" durante el tiroteo, incluido un oficial de la policía de Boulder.

Según lo reseñado por el medio, la información fue dada recientemente y autoridades policiales aseguraron que la investigación "aún está comenzando".

De acuerdo a las declaraciones tomadas por CNN, se sabe hasta el momento que hay un sospechoso en custodia pero siguen investigando si el tiroteo involucró a otros agresores. Las autoridades confirmaron que el sospechoso está siendo tratado por sus heridas.

Kerry Yamaguchi, comandante del Departamento de Policía de Boulder declaró que aun no han establecido algún motivo o conexión entre el agresor y las víctimas del tiroteo.

El reporte de helicóptero de la televisión local mostró a los vehículos policiales y a los oficiales reunidos afuera, incluidos los equipos SWAT, y al menos tres helicópteros en el techo de la tienda en Boulder, a unas 25 millas al noroeste de Denver.

Las autoridades dijeron a través de un altavoz que el edificio estaba rodeado y que "hay que rendirse". Dijeron que salieran con las manos en alto y desarmados.

Un hombre que dijo que estaba comprando en la tienda le dijo a KCNC-TV que escuchó un fuerte estallido, luego escuchó otro, y al tercero, todos estaban corriendo.

El testigo dijo que corrieron hacia la parte trasera de la tienda, encontraron el área de los empleados y los trabajadores les dijeron cómo escapar. Dijo que caminaban en fila india, con los brazos en la espalda de los que estaban frente a ellos.

Una ambulancia se alejó de la tienda, aparentemente llevaba al hombre ensagrentado que habían sacado de la tienda. Imágenes de televisión mostraban a agentes ayudando a dos personas a ponerse a salvo.

Una persona que contestó el teléfono en una tienda de sándwiches cercana dijo que él y sus empleados estaban encerrados en la parte trasera de la tienda y que todos estaban a salvo.

Alguien que contestó el teléfono en el estudio de uñas de al lado dijo que ella y sus colegas estaban a salvo. Ninguno tenía detalles sobre lo que sucedió en el mercado al otro lado de la calle.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Police in Boulder, Colorado, reported an ‘active shooter’ at a King Soopers grocery store, and aerial footage broadcast live from the scene by local media showed one person being placed in an ambulance and a man in handcuffs https://t.co/9j5m64WvXz pic.twitter.com/wREnM43QsH

— Reuters (@Reuters) March 22, 2021