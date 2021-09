Tormenta tropical Larry amenaza con convertirse en huracán este jueves

Larry, la tormenta tropical 12 de esta temporada ciclónica en el Atlántico, sigue fortaleciéndose al sur de las islas de Cabo Verde, en África. Puede que se convierta en huracán esta noche y el viernes sea ya de categoría mayor.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 70 mph (110 km/h). Se encuentra sobre el este del Atlántico, 595 kilómetros (370 millas) al oeste-suroeste al sur de las islas de Cabo Verde.

Larry se desplaza hacia el oeste a 35 km/h (22 mph).

LARRY PUEDE CAMBIAR, SEGÚN PRONÓSTICO DE METEREÓLOGOS

Los meteorólogos pronostican un movimiento hacia el oeste hasta el jueves, seguido de un progresivo cambio hacia el oeste-noroeste en la noche del jueves y el viernes.

Los vientos de intensidad de tormenta tropical se extienden hasta 110 kilómetros (70 millas) del centro, señaló el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU. en su boletín más reciente.

El NHC, con sede en Miami, prevé que Larry "siga fortaleciéndose en los próximos días". De manera que pudiera convertirse en huracán esta noche y alcanzar el viernes la categoría de ciclón mayor ( 3, 4 o 6 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, de un máximo de 5).

IDA LO ACOMPAÑA

A Larry lo acompañan hoy el ahora ciclón postropical Ida, que se mueve hacia el noreste de Estados Unidos, dejando intensas lluvias a su paso. La depresión tropical Kate, "pobremente organizada", que se desplaza por el Atlántico y se prevé su pronta desaparición.

Ida presenta vientos máximos sostenidos de unos 55 km/h (35 mph) y supone aún riesgos de copiosas lluvias y las consecuentes inundaciones, como también tornados, en el noreste estadounidense.

El paso del huracán Ida, degradado ahora, ha dejado al menos 6 muertos, cortes de electricidad masivos, inundaciones y grandes destrozos en Luisiana y zonas de Misisipi, aunque parece que no ha llegado a la gravedad que se temía, en buena parte gracias a los diques reconstruidos del área de Nueva Orleans.

El sistema se encontraba unos 60 kilómetros (35 millas) al este de Hagerstow (Maryland) y unos 55 kilómetros al sur de Harrisburg, en Pensilvania.

Los meteorólogos alertan de inundaciones y crecidas repentinas para partes de los Apalaches centrales, el Atlántico medio y el sur de Nueva York y de Nueva Inglaterra.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA) pronostica que la actual temporada ciclónica en el Atlántico tendrá una actividad por encima del promedio.

En lo que va del año se han formado cuatro huracanes en la cuenca atlántica—Elsa, Grace, Henri e Ida—, de los cuales Grace e Ida alcanzaron la categoría mayor.

Con información de: EFE

Tropical Storm #Larry Advisory 6: Larry'S Strengthening Pauses, But Intensification Likely To Resume Later Tonight and Thursday. https://t.co/VqHn0uj6EM — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2021

Post-Tropical Cyclone #Ida Advisory 28: Post-Tropical Cyclone Ida Continues to Bring Widespread Heavy Rainfall and Areas of Life Threatening Flash Flooding Along And Near Track. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2021

Post-Tropical Cyclone #Ida Advisory 28: Post-Tropical Cyclone Ida Continues to Bring Widespread Heavy Rainfall and Areas of Life Threatening Flash Flooding Along And Near Track. https://t.co/VqHn0uj6EM — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2021