El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usando un tapabocas azul oscuro, caminó hacia el Marine One para ser trasladado al Centro Médico Militar Walter Reed, Bethesda, Maryland, luego de dar positivo a COVID-19.

En ese sentido, se difundió en las redes sociales, videos y fotografías del momento justo cuando Trump realizó la caminata para abordar el Marine One.

Trump salió de la Casa Blanca vestido de traje, en aparente buen estado, con una mascarilla en la cara, saludando a las cámaras y levantando el pulgar

En el comunicado de la Casa Blanca, se detalló que Trump tenía fatiga y fiebre, pero presenta "un buen ánimo"; mientras que su esposa, Melania, tenía síntomas leves y dolor de cabeza.

Asimismo, indicó que Trump había estado tomando Zinc, Vitamina D, Famotidina, Melatonina y una aspirina diaria.

Visiblemente pálido, el presidente Trump afirmó en un vídeo, que publicó en Twitter minutos después de partir para ser ingresado en un hospital militar, que está muy bien. No obstante, señaló que quería asegurarse de que "las cosas funcionan".

La decisión de trasladar a Trump llegó después de que el médico del presidente en la Casa Blanca, Sean Conley, explicara que al mandatario se le administraron dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron, reseñó la agencia de noticias EFE.

Además, el mandatario reúne varios de los factores de riesgo para desarrollar síntomas más graves de COVID-19; debido a su edad, su género y la obesidad que padece.

WATCH: A masked President Trump is seen walking to Marine One under his own power for transport to Walter Reed medical center. pic.twitter.com/WoDYmuFw8o

— MSNBC (@MSNBC) October 2, 2020