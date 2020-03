Hasta Trump emite decreto para evitar la especulación de precios y el acaparamiento

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto para prevenir el acopio de productos considerados esenciales en los esfuerzos del país contra el coronavirus, lo mismo que la manipulación de los precios de esos productos.

«No vamos a dejar que aquellos que acopian y manipulan los precios dañen la salud de los Estados Unidos en este tiempo de necesidad», indicó la secretaria de Prensa, Stephanie Grisham, en una publicación en su cuenta de Twitter.

President @realDonaldTrump just signed an EO to prevent hoarding & price gouging of supplies needed in our war against the #Coronavirus. This sends a strong message – we will not let those hoarding vital supplies & price gougers to harm the health of America in this hour of need. pic.twitter.com/eksxQOVKNM

— Stephanie Grisham (@PressSec) March 23, 2020