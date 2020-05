Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este domingo que designará al movimiento de izquierda Antifa como organización terrorista.

Trump previamente había calificado al movimiento de ser el responsable de los disturbios durante las protestas por la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis; el caso más reciente de violencia policial contra afroamericanos en el país.

Asimismo, felicitó a la Guardia Nacional de su país por el "gran trabajo" en Minneapolis, en Minnesota, contra los "anarquistas liderados por Antifa".

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020