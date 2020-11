Trump: "¿Dónde están las papeletas militares que faltan en Georgia?"

"¿Dónde están las papeletas militares que faltan en Georgia? ¿Qué les pasó a ellos?". Así reaccionó el Presidente Donald Trump al reciente conteo de votos que otorgó el triunfo electoral en Georgia a Joe Biden.

Aún no hay resultado oficial sobre las elecciones presidenciales en EEUU, pero Donald Trump ha pedido que se someta el proceso a las autoridades judiciales del país.

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020