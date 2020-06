El revelador libro de John Bolton, exasesor de Seguridad de Nacional del Gobierno de Donald Trump, sigue "incendiando" los cuatro vértices de la Casa Blanca.

Tanto que el Departamento de Justicia solicitó a un juez impedir que la editorial Simon & Schuster y las librerías lo distribuyan.

El mismo tiene un capítulo de 22 páginas dedicado a Venezuela. El periodista Orlando Avendaño, que tuvo acceso a la publicación, suelta algunos extractos incendiarios.

Apunta que Bolton, poco después del ataque con drones a Nicolás Maduro en agosto de 2018, le consultó a Trump sobre más acciones contra Venezuela y este le dijo: «"Hazlo". Se refería a acabar al régimen de Maduro».

En un hilo publicado en Twitter por Avendaño, se abunda en detalle los comentarios del exfuncionario de jefe de Estado norteamericano:

«Trump me insistió que quería una opción militar para Venezuela». «Yo expliqué porqué la fuerza militar no era una opción, sobre todo por la oposición a la idea en el Congreso. Yo estaba convencido de que podíamos lograr los objetivos trabajando con los oponentes de Maduro».

«Nosotros no jugamos ningún rol en asistir o alentar la oposición a asumir la presidencia interina. Ellos vieron esta como su última oportunidad. Ya estaba todo listo y nosotros debíamos decidir cómo responderíamos. ¿Sentarnos y observar? Pedí a Claver-Carone que lo apoyáramos».

«Cuando le informé a Trump, le frustró que le hablara de solo un 'posible' cambio en Venezuela. Me pidió que publicara una declaración a mi nombre y no de él. Lo hice». «Yo sugerí el primero de octubre de 2018 declarar a Venezuela un 'Estado patrocinador del terrorismo'».

Arremetida

«Todos queríamos tomar un paso decisivo (sancionar al sector petrolero de Venezuela), menos el secretario del Tesoro Mnuchin. Él quería hacer poco o nada, argumentando que si actuamos, eso llevaría a Maduro a nacionalizar lo poco que quedan de las inversiones de EEUU en petróleo»

«Teníamos una muy buena oportunidad para derrocar a Maduro y era posible que no se repitiera si no se tomaban las medidas. Pompeo estuvo de acuerdo en que no podíamos permitir que se repitiera el error de Obama en 2009, cuando no hizo nada ante las protestas en Irán».

«Incluso la OEA, una de las organizaciones internacionales más moribundas (y eso ya es decir demasiado), fue despertada para ayudar a Guaidó».

Guiadó en escena

«El simple hecho de que Guaidó estuviera libre me mostraba de que había un chance. Necesitábamos la decisión de Trump de sancionar y reconocer a Guaidó como legítimo presidente cuando cruzara el Rubicon el 23 de enero».

«Trump no pensaba que Maduro cayera, diciendo que era 'muy inteligente y muy fuerte', lo que me sorprendió, dando sus comentarios previos sobre la estabilidad del régimen».

«(En la víspera del 23 de enero) el ministro de la defensa Vladimir Padrino y el canciller Arreaza se habían acercado a la oposición, tentativamente explorando cuál era la propuesta de amnistía de la Asamblea Nacional».

«Trump quería la seguridad de que en una Venezuela post-Maduro, ni Rusia ni China se seguirían beneficiando de las reservas de petróleo de Venezuela y de acuerdos ilícitos con el régimen de Maduro y Chávez».