"Pediré insistentemente una prueba antidopaje para Joe "el Dormilón" antes o después del debate del martes en la noche", escribió el mandatario de los Estados Unidos en su cuenta en Twitter.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había adelantado el pasado 27 de agosto que solicitaría un test antidrogas antes de sus debates con el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Ello después de cuestionar su mejora en los enfrentamientos televisados del exvicepresidente durante las primarias.

Biden participó en más de una decena de debates a lo largo de las primarias del Partido Demócrata, pero Trump parece estar sorprendido por su papel, el del 15 de marzo, cuando Biden se enfrentó únicamente al senador Bernie Sanders.

La cosa va en serio, pues Trump insiste en que Biden se realice las pruebas antes y después de los debates.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020